Ширер рассказал, чего не хватает форварду «Ливерпуля» Нуньесу

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал, что думает об игре форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Он считает, что ему нужно работать над реализацией.

«Что мне действительно нравится в Нуньесе, так это его желание всегда быть в борьбе. Но ему нужно поработать над реализацией. Он упускает слишком много моментов. Дарвин часто оказывается в офсайде, хотя ему стоило бы подождать секунду», — цитирует Ширера журналист Дэйв Оккоп.

В этом сезоне 24-летний Нуньес провел за «Ливерпуль» 29 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.