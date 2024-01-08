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Сегодня, 10:28

Ширер рассказал, чего не хватает форварду «Ливерпуля» Нуньесу

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал, что думает об игре форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Он считает, что ему нужно работать над реализацией.

«Что мне действительно нравится в Нуньесе, так это его желание всегда быть в борьбе. Но ему нужно поработать над реализацией. Он упускает слишком много моментов. Дарвин часто оказывается в офсайде, хотя ему стоило бы подождать секунду», — цитирует Ширера журналист Дэйв Оккоп.

В этом сезоне 24-летний Нуньес провел за «Ливерпуль» 29 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

Алан Ширер
ФК Ливерпуль
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