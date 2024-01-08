Ширер рассказал, чего не хватает форварду «Ливерпуля» Нуньесу

Сегодня, 10:28
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал, что думает об игре форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Он считает, что ему нужно работать над реализацией.
«Что мне действительно нравится в Нуньесе, так это его желание всегда быть в борьбе. Но ему нужно поработать над реализацией. Он упускает слишком много моментов. Дарвин часто оказывается в офсайде, хотя ему стоило бы подождать секунду», — цитирует Ширера журналист Дэйв Оккоп.
В этом сезоне 24-летний Нуньес провел за «Ливерпуль» 29 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.