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Ширер считает, что Хейлунн не готов к игре за «Манчестер Юнайтед»: «У него кризис уверенности»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн потерял уверенность.

«Я вижу в Хейлунне пострадавшего игрока. Он не готов и не был готов возглавить атаку в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед». Я вижу парня, который не хочет туда выходить. Несомненно, у него кризис уверенности. Он оказался в очень сложной ситуации», — цитирует Ширера Goal со ссылкой на BBC.

22-летний Хейлунн в этом сезоне забил 8 мячей в 45 матчах за «МЮ». Датчанин перешел из «Аталанты» летом 2023-го за 78 миллионов евро.

Алан Ширер
Расмус Хейлунн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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