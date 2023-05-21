Ширер восхитился игрой «Манчестер Сити» в этом сезоне

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Рекордсмен АПЛ по количеству забитых голов Алан Ширер прокомментировал выступление «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ.
«Неважно, за кого вы болеете, следить за выступлениями «Манчестер Сити» в любом случае является сплошным удовольствием. Видеть, как они уничтожают «Реал» с такой легкостью... Эрлинг Холанн привнес в команду уверенность в себе, лучезарное, благородное высокомерие по отношению к соперникам. Даже если сам он не забивает, его так боятся, что упускают из виду его партнеров», — цитирует слова Ширера BBC Sport.
Вчера, 20 мая, «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ, благодаря чему «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. «Горожанам» предстоит сыграть в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и финале Лиги чемпионов против «Интера».