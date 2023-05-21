Ширер восхитился игрой «Манчестер Сити» в этом сезоне

Рекордсмен АПЛ по количеству забитых голов Алан Ширер прокомментировал выступление «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ.

«Неважно, за кого вы болеете, следить за выступлениями «Манчестер Сити» в любом случае является сплошным удовольствием. Видеть, как они уничтожают «Реал» с такой легкостью... Эрлинг Холанн привнес в команду уверенность в себе, лучезарное, благородное высокомерие по отношению к соперникам. Даже если сам он не забивает, его так боятся, что упускают из виду его партнеров», — цитирует слова Ширера BBC Sport.