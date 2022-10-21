Ширер заявил, что Фернандеш выглядит счастливее без Роналду

Известный футболист «Ньюкасла» Алан Ширер рассказал, что думает об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в матче 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

«Мне кажется, что Фернандеш выглядит счастливее без Роналду. В матче против «Тоттенхэма» он был энергичен и проявил лидерские качества как в обороне, так и в атаке. Он очень многое дал команде и заслуженно забил гол», — цитирует Ширера Evening Standard.

В нынешнем сезоне Фернандеш в 14 матчах за команду отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.