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Сегодня, 09:26

Ширер заявил, что Фернандеш выглядит счастливее без Роналду

Виктория Кравченко

Известный футболист «Ньюкасла» Алан Ширер рассказал, что думает об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в матче 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

«Мне кажется, что Фернандеш выглядит счастливее без Роналду. В матче против «Тоттенхэма» он был энергичен и проявил лидерские качества как в обороне, так и в атаке. Он очень многое дал команде и заслуженно забил гол», — цитирует Ширера Evening Standard.

В нынешнем сезоне Фернандеш в 14 матчах за команду отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Алан Ширер
Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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