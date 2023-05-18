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18 мая, 13:28

Шкртел прокомментировал игру Фирмину за «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел оценил игру форварда Роберту Фирмину за английский клуб.

В ближайшие дни футболист проведет свой прощальный матч на «Энфилде» против «Астон Виллы».

«До перехода Роберто в «Ливерпуль» я видел его лишь по телевизору на матчах бундеслиги. Я осознал, насколько он хорош, когда он перешел в команду и адаптировался к АПЛ. Юргену Клоппу удалось раскрыть потенциал Фирмино. Он знал, где лучше всего использовать Роберто», — цитирует Шкртела Anfield Watch.

Фирмину играет в составе «Ливерпуля» с 2015 года. 31-летний бразилец провел в этом сезоне 23 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.

Мартин Шкртел
Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
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