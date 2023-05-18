Шкртел прокомментировал игру Фирмину за «Ливерпуль»

Экс-защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел оценил игру форварда Роберту Фирмину за английский клуб.

В ближайшие дни футболист проведет свой прощальный матч на «Энфилде» против «Астон Виллы».

«До перехода Роберто в «Ливерпуль» я видел его лишь по телевизору на матчах бундеслиги. Я осознал, насколько он хорош, когда он перешел в команду и адаптировался к АПЛ. Юргену Клоппу удалось раскрыть потенциал Фирмино. Он знал, где лучше всего использовать Роберто», — цитирует Шкртела Anfield Watch.