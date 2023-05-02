Шмейхель хочет, чтобы миллиардер Рэтклифф купил «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Ниццы» Каспер Шмейхель хочет, чтобы компания INEOS, которая принадлежит миллиардеру Джиму Рэтклиффу купила «Манчестер Юнайтед».

«По моему мнению, сэр Рэтклифф — это человек поля, который приходит на игры и разбирается в футболе. Джим — большой фанат «Манчестер Юнайтед». С ним работают очень хорошие люди. В «Ницце» он приходит на стадион, и нет такого разделения между теми, кто владеет клубами, и теми, кто работает ежедневно. Это большое преимущество. Кроме того, одной из главных причин моего перехода в «Ниццу» была компания INEOS. Очевидно, что я очень надеюсь, что INEOS станет владельцем «МЮ», но давайте подождем и посмотрим!» — приводит слова Шмейхеля Instant Foot.

В августе 2019 года антимонопольный орган Франции разрешил приобретение Рэтклиффом клуба французской лиги 1 «Ницца» за 100 миллионов евро.

На протяжении последних месяцев владельцы «МЮ» Глэйзеры думают над тем, чтобы продать клуб катарскому шейху Аль Тани. Он намерен выкупить 100 процентов акция за 5,7 миллиона евро. Британский миллиардер Джим Рэтклифф планирует приобрести 69 процентов или чуть более 50 процентов акций.