Шмейхель раскритиковал игру Онаны за «МЮ»

Сегодня, 08:05
Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель недоволен игрой голкипера команды Андре Онана в чемпионате Англии.
«Против «Брентфорда» Онана допустил очевидную ошибку. Он прыгнул слишком рано и промахнулся мимо мяча. Ему надо работать над техникой, потому что он и ранее допускал такие ошибки.
Я пытался с ним поговорить, но мне кажется, что его повторяющиеся ошибки привели к тому, что игроки потеряли доверие в Онана", — цитирует слова Шмейхеля итальянское новостное агентство ITASportPress.
На данный момент команда тен Хага занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. В 9-м туре «МЮ» сыграет против «Шеффилда». Матч пройдет 21 октября.