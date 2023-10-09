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Сегодня, 08:05

Шмейхель раскритиковал игру Онаны за «МЮ»

Виктория Кравченко
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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель недоволен игрой голкипера команды Андре Онана в чемпионате Англии.

«Против «Брентфорда» Онана допустил очевидную ошибку. Он прыгнул слишком рано и промахнулся мимо мяча. Ему надо работать над техникой, потому что он и ранее допускал такие ошибки.

Я пытался с ним поговорить, но мне кажется, что его повторяющиеся ошибки привели к тому, что игроки потеряли доверие в Онана", — цитирует слова Шмейхеля итальянское новостное агентство ITASportPress.

На данный момент команда тен Хага занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. В 9-м туре «МЮ» сыграет против «Шеффилда». Матч пройдет 21 октября.

Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед
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