Шон Дайч может возглавить «Эвертон» или «Саутгемптон»

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Ведущие борьбу за выживание в АПЛ «Эвертон» и «Саутгемптон» проявляют интерес к бывшему главному тренеру «Бернли» Шону Дайчу, утверждает Daily Mirror.
Помимо того, что «Эвертон» рассматривает Дайча в качестве замены для Фрэнка Лэмпарда, виды на тренера имеет «Саутгемптон», который лишь в ноябре сменил рулевого, назначив Натана Джонса вместо Ральфа Хазенхюттля.
51-летний Дайч до сих пор находится без работы после своего увольнения из «Бернли» в апреле 2022 года.
Отметим, что «ириски» и «святые» играют друг с другом в следующую субботу, 14 января.