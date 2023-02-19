Шон Дайч похвалил игроков «Эвертона» за игру против «Лидса»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал итоги игры 24-го тура АПЛ против «Лидса» (1:0). Он признался, что домашний стадион помогает одерживать победы.

«Я очень доволен, я просил игроков сделать усилие, и они сделали его. Мы отлично ограничили противника, не позволяя ему развернуться на поле. В матче с «Ливерпулем» мы тоже действовали хорошо, но допустили две ошибки, получив голы», — цитирует Дайча BBC Sport.

«Лидс» занимает 19-е место в АПЛ с 19 очками, «Эвертон» идет на 16-й строчке с 21 очком.