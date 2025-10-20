Шон Дайч возглавит «Ноттингем Форест»

Бывший тренер «Бернли» Шон Дайч возглавит «Ноттингем Форест», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устной договоренности о назначении. 54-летний англичанин подпишет контракт до 2027 года.

Последним местом работы Дайча был «Эвертон», который он покинул в январе. До этого специалист работал в «Бернли» и «Уотфорде».

Дайч может стать третьим тренером «Ноттингем Форест» в этом сезоне. В сентябре клуб уволил Нуну Эшпириту Санту, а в октябре — Анге Постекоглу, который проработал чуть больше месяца.