20 октября, 15:20
Бывший тренер «Бернли» Шон Дайч возглавит «Ноттингем Форест», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли устной договоренности о назначении. 54-летний англичанин подпишет контракт до 2027 года.
Последним местом работы Дайча был «Эвертон», который он покинул в январе. До этого специалист работал в «Бернли» и «Уотфорде».
Дайч может стать третьим тренером «Ноттингем Форест» в этом сезоне. В сентябре клуб уволил Нуну Эшпириту Санту, а в октябре — Анге Постекоглу, который проработал чуть больше месяца.
serkonol
идиоты, уволившие санту...
20.10.2025