Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:09

Шоу готов играть на любой позиции в «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Англичанин в этой встрече сыграл на фланге обороны.

«Это действительно хороший результат. Временами мы немного ошибались, но Давид Де Хеа был великолепен и сделал несколько действительно хороших сейвов, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности и получить важные три очка. Готов играть везде, где нужен команде или тренеру — рад вернуться на позицию левого защитника. Еще многое предстоит улучшить, но сейчас все выглядит хорошо и позитивно, и мы чувствуем, что уверенность вернулась. Многое еще впереди, и, надеюсь, мы сможем продолжать вызывать улыбки на лицах людей», — цитирует BBC Шоу.

«МЮ» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 35 очков.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Палата представителей США третий раз подряд не смогла выбрать спикера
Экс-депутат Исаков назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

АПЛ, 19-й тур: «Арсенал» и «Ньюкасл» сыграли вничью, «Челси» — «Манчестер Сити» и другие матчи

Лэмпард: «Когда «Брайтон» забил три гола, это убило игру»