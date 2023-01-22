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Сегодня, 21:58

Шоу о поражении от «Арсенала»: «Уступить в самом конце — большое опустошение»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).

«Во втором тайме мы это заслужили, мы были немного пассивны и позволили им полностью контролировать игру. Уступить в самом конце — большое опустошение. Мы боролись до последней секунды, но нам нужно было сконцентрироваться на всю игру. Одна потеря концентрации может стоить вам гола. Впереди долгий путь, и мы должны полностью сосредоточиться на нашей следующей игре», — приводит слова Шоу Sky Sports.

«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
1
0
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