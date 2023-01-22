Шоу о поражении от «Арсенала»: «Уступить в самом конце — большое опустошение»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).

«Во втором тайме мы это заслужили, мы были немного пассивны и позволили им полностью контролировать игру. Уступить в самом конце — большое опустошение. Мы боролись до последней секунды, но нам нужно было сконцентрироваться на всю игру. Одна потеря концентрации может стоить вам гола. Впереди долгий путь, и мы должны полностью сосредоточиться на нашей следующей игре», — приводит слова Шоу Sky Sports.

«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.