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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).
«Во втором тайме мы это заслужили, мы были немного пассивны и позволили им полностью контролировать игру. Уступить в самом конце — большое опустошение. Мы боролись до последней секунды, но нам нужно было сконцентрироваться на всю игру. Одна потеря концентрации может стоить вам гола. Впереди долгий путь, и мы должны полностью сосредоточиться на нашей следующей игре», — приводит слова Шоу Sky Sports.
«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.
«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.
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Основные источники исследования