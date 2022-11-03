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Сегодня, 12:20

Шупо-Мотинг может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» находится в поисках игрока на случай ухода португальского нападающего Криштиану Роналду. По информации издания Sportbible, форвард «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг попал в сферу интересов английского клуба.

«Юнайтед» серьезно нацелилась на камерунского нападающего. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Немецкая сторона заинтересована в продлении контракта после серии успешных выступлений бомбардира.

За 6 последних матчей камерунец забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Он отличился в каждой из этих шести встреч — впервые в карьере.

В текущем сезоне 33-летний нападающий играл в 18 матчах, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи во всех турнирах.

Криштиану Роналду
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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