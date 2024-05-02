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Сегодня, 21:25

Швайнштайгер рассказал, что не злится на Моуринью за его нежелание выпускать его на поле во времена игры за «МЮ»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал, что не держит зла на португальского тренера Жозе Моуринью за то, что он почти не выпускал его на поле, когда тренировал манкунианский клуб.

Он отметил, что у них всегда были хорошие отношения, добавив, что Моуринью относился к нему с уважением.

«Позже он извинился передо мной. Я пожал ему руку и сказал: «Все хорошо, не переживайте». Конечно, мне хотелось бы сыграть больше, особенно с Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем. Потому что с ними двумя мы могли бы добиться гораздо большего», — сказал Швайнштайгер FourFourTwo.

Бастиан Швайнштайгер
ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
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