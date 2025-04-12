Силва может покинуть «Манчестер Сити» летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может вернуться в «Бенфику» летом, сообщает A Bola.

Между клубами идут переговоры. Силва готов согласиться на понижение зарплаты, если вернется в «Бенфику», выпускником академии которой он является. «Манчестер Сити» может продать 30-летнего игрока, чтобы обновить состав на фоне не самых удачных результатов в текущем сезоне. Интерес к Силве также проявляет «Барселона».

В нынешнем сезоне Силва принял участие в 41 матче во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.