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Сегодня, 19:15

Силва оценил перспективы Пулишича в «Милане»

Виктория Кравченко
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Защитник и капитан «Челси» Тьягу Силва прокомментировал возможный переход экс-одноклубника Кристиана Пулишича в «Милан». Сообщалось, что лондонский клуб согласился продать игрока за 22 миллиона евро.

«Пулишич — отличный парень и невероятный игрок. В прошлом году у него было не так много шансов сыграть с нами. Не уверен, поедет ли он в «Милан» на сто процентов, но если бы он перешел, то, безусловно, преуспел бы там», — цитирует Силву Sky Sports.

В сезоне-2022/2023 Пулишич провел 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Кристиан Пулишич
Тиагу Силва
ФК Милан
ФК Челси
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