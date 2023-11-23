Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:19

Силва признался, что задумывался о переезде в Саудовскую Аравию

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что задумывался о переезде в Саудовскую Аравию.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом [о Саудовской Аравии]. Но меня привлекает, накал полуфинала Лиги чемпионов, когда я слышал, как негодует стадион после гола в ворота «Реала», или ощущения после нашей победы в финале. Я не хотел лишать себя этого», — цитирует Силву City Zone.

Летом 29-летним игроком интересовался ряд саудовских клубов. Хавбек решил остаться в «Манчестер Сити», продлив контракт до 2026 года.

Бернарду Силва
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы
Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшие два трансферных окна