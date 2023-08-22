Силва сообщил «Манчестер Сити», что останется в клубе и продлит свой контракт

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва останется в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, он рассказал о своем решении руководству. Также 29-летний игрок примет предложение о продлении контракта. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола сыграл важную роль в принятии этого решения.

Действующий контракт Силвы рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он сыграл 2 матча и не отметился результативными действиями.