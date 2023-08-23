Бернарду Силва: «Манчестер Сити» собирается и дальше творить историю»

Защитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что команда намерена выиграть чемпионат Англии в четвертый раз подряд.

«Когда ты думаешь, что никто никогда не делал чего-то подобного раньше, это всегда заставляет чувствовать себя более особенным с точки зрения того, что мы создали что-то в истории. И если мы это сделаем [выиграем АПЛ в 4-й раз подряд], всем остальным будет сложно повторить этот результат. В нашей стране много команд, которые борются за титул. Такого больше нигде не происходит. И мы очень заинтересованы в достижении этой цели. Мы собираемся и дальше творить историю и, конечно же, сделать эту команду одной из лучших. Это много значит для нас», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

23 августа «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Силвой. 29-летний португалец подписал новое соглашение до 2026 года. Футболист выступает за «горожан» с 2017 года. Всего он провел 308 матчей в составе «Ман Сити», отметился 55 голами и 59 результативными передачами.

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 сделал требл: выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.