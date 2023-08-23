Бернарду Силва: «Манчестер Сити» собирается и дальше творить историю»

Сегодня, 21:31
Защитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что команда намерена выиграть чемпионат Англии в четвертый раз подряд.
«Когда ты думаешь, что никто никогда не делал чего-то подобного раньше, это всегда заставляет чувствовать себя более особенным с точки зрения того, что мы создали что-то в истории. И если мы это сделаем [выиграем АПЛ в 4-й раз подряд], всем остальным будет сложно повторить этот результат. В нашей стране много команд, которые борются за титул. Такого больше нигде не происходит. И мы очень заинтересованы в достижении этой цели. Мы собираемся и дальше творить историю и, конечно же, сделать эту команду одной из лучших. Это много значит для нас», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.
23 августа «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Силвой. 29-летний португалец подписал новое соглашение до 2026 года. Футболист выступает за «горожан» с 2017 года. Всего он провел 308 матчей в составе «Ман Сити», отметился 55 голами и 59 результативными передачами.
«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 сделал требл: выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Кр. Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|- : -
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -