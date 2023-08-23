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Сегодня, 21:31

Бернарду Силва: «Манчестер Сити» собирается и дальше творить историю»

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что команда намерена выиграть чемпионат Англии в четвертый раз подряд.

«Когда ты думаешь, что никто никогда не делал чего-то подобного раньше, это всегда заставляет чувствовать себя более особенным с точки зрения того, что мы создали что-то в истории. И если мы это сделаем [выиграем АПЛ в 4-й раз подряд], всем остальным будет сложно повторить этот результат. В нашей стране много команд, которые борются за титул. Такого больше нигде не происходит. И мы очень заинтересованы в достижении этой цели. Мы собираемся и дальше творить историю и, конечно же, сделать эту команду одной из лучших. Это много значит для нас», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

23 августа «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Силвой. 29-летний португалец подписал новое соглашение до 2026 года. Футболист выступает за «горожан» с 2017 года. Всего он провел 308 матчей в составе «Ман Сити», отметился 55 голами и 59 результативными передачами.

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 сделал требл: выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/bernardo-silva-new-contract-interview-city-eager-to-make-more-history-63828404
Бернарду Силва
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ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 - : -
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»