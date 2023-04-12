Сильвестр считает, что «Арсенал» опередит «Манчестер Сити» по итогам сезона

Бывший защитник «Арсенала» Микаэль Сильвестр верит в то, что «канониры» станут чемпионами Англии в этом сезоне.

«Очевидно, «Арсенал» должен быть разочарован ничьей с «Ливерпулем», потому что он вел со счетом 2:0 на выезде. Я думаю, они потеряли два важных очка. Тем не менее, им еще предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Чемпионская гонка началась. Это будет очень напряженная битва, но я думаю, что «Арсенал» справится. Они прошли через многое в этом сезоне, и я думаю, что они смогут справиться с нервами и продолжат играть так, как они играли до сих пор», — приводит слова Сильвестра Betting Expert.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 30 матчах.