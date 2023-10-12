Систему ВАР могут использовать для назначения штрафных и угловых

Из-за скандала в матче 7-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» систему вар могут использовать для назначения штрафных и угловых, сообщает The Guardian.

По информации источника, также предлагается выводить разговоры арбитров в прямой эфир. Судьи должны будут объяснить, почему было принято данное решение.

Сейчас прямая трансляция разговоров между официальными лицами на поле и ВАР запрещена футбольным законодательством. Однако директор Совета Международной футбольной ассоциации Марк Буллингем сообщил, что организация уже обсудила этот вопрос. Пункт может быть обновлен так, что арбитры смогут исправить свою ошибку, если с момента возобновления игры не произошло существенных событий, важных для хода матча.

На 34-й минуте встречи судьи не засчитали гол Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитр Даррен Инглэнд решил, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.