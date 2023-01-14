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Судейство

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Скандал в дерби Манчестера: гол «МЮ» засчитан ошибочно?

Александр Бобров
Шеф-редактор
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1.
Фото Reuters
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На 78-й минуте матча 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (2:1) Бруну Фернандеш сравнял счет, забив очень важный гол. Второй ассистент Даррен Кэнн, когда мяч уже оказался в сетке, зафиксировал положение «вне игры» у Маркуса Рэшфорда. Однако вскоре арбитр Стюарт Аттуэлл взятие ворот все-таки засчитал, по-своему оценив действия нападающего «МЮ».

Мнения судейских экспертов из разных стран разделились. Очевидно, что в момент паса Каземиру Рэшфорд находился за линией офсайда. Но как квалифицировать то, что он делал потом?

14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1. Фото Скриншот трансляции
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1. Фото Скриншот трансляции

Одни (включая эксперта «СЭ») считают, что он не трогал мяч, продолжал бежать почти в том же направлении, что и бежал, никак не вмешивался в игру и не влиял на действия защитников и вратаря. Это проблема футболистов «Сити» и их голкипера Эдерсона — нужно было играть до конца. Гол засчитан правильно.

14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1. Фото Скриншот трансляции
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1. Фото Скриншот трансляции

Другие не согласны с такой трактовкой, считая, что Рэшфорд контролировал мяч, находился рядом с ним, отвлекал тем самым как минимум вратаря. В этом случае прав ассистент, а не судья. Гол засчитан ошибочно. Такого мнения, естественно, придерживается и главный тренер «Манчестер Сити». В послематчевом телеинтервью Пеп Гвардиола настаивал, что Аттуэлл допустил ошибку.

14&nbsp;января. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул

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1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Бруну Фернандеш
Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
3
2
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