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Сегодня, 11:49

«Ливерпуль» нашел усиление для нападения в Мексике

«Ливерпуль» планирует приобрести нападающего из чемпионата Мексики
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Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Эрнесто Вега может продолжить карьеру в Англии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль», утверждает Give Me Sport.

По информации источника, скауты английского клуба следят за выступлениями игрока. Контракт мексиканского форварда с «Гвадалахарой» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Вега принял участие в 18 матчах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

По итогам 15 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице.

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ФК Ливерпуль
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