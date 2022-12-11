Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Гонсалу Рамуша во время ЧМ-2022

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Скауты манкунианцев следили за форвардом во время чемпионата мира-2022, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 21-летнего португальца с «Бенфикой» действует до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Рамуш в составе «Бенфики» провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал 6 ассистов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что клуб ищет нового нападающего.