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Сегодня, 21:27

Скауты «МЮ» оценивали Антони в 29 миллионов евро незадолго до трансфера в 100 миллионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антони.
Фото Global Look Press
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Стали известны подробности перехода полузащитника Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, скауты манкунианцев оценивали бразильца в сумму порядка 29 миллионов евро, когда команду возглавлял Уле Гуннар Сульшер.

Однако в конце лета 2022 года, когда «МЮ» уже тренировал Эрик тен Хаг, клуб заплатил «Аяксу» за Антони 95 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В текущем сезоне Антони провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отличившись в них результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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