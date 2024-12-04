Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:59

Скончался экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Тони Янг

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Терренс «Тони» Янг ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

«Тони был тихим человеком на самом деле. Он пробился как правый вингер, но показал свою универсальность и командную этику, сыграв несколько игр на позиции правого защитника. Тони был тем персонажем, который нужен каждому коллективу, и тем игроком, которого любит каждый тренер», — заявил экс-игрок английского клуба Сэмми Макилрой.

Тони Янг являлся воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Он выступал за основной состав красных с 1970 по 1976 год. Всего он провел 97 матчей за клуб из Траффорда.

После окончания карьеры в «МЮ» Янг играл в таких командах, как «Чарлтон Атлетик», «Йорк Сити» и «Ранкорн».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Сегодня
Вчера
Неделя