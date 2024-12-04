Скончался экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Тони Янг

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Терренс «Тони» Янг ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

«Тони был тихим человеком на самом деле. Он пробился как правый вингер, но показал свою универсальность и командную этику, сыграв несколько игр на позиции правого защитника. Тони был тем персонажем, который нужен каждому коллективу, и тем игроком, которого любит каждый тренер», — заявил экс-игрок английского клуба Сэмми Макилрой.

Тони Янг являлся воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Он выступал за основной состав красных с 1970 по 1976 год. Всего он провел 97 матчей за клуб из Траффорда.

После окончания карьеры в «МЮ» Янг играл в таких командах, как «Чарлтон Атлетик», «Йорк Сити» и «Ранкорн».