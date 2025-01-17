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Скончался обладатель «Золотого мяча» 1964 года Денис Лоу

Алина Савинова
Денис Лоу.
Фото Global Look Press
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу умер на 85-м году жизни.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Денис Лоу скончался. Он усердно боролся, но сейчас наконец обрел покой. Мы знаем, как люди сильно поддерживали и любили его», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» заявление семьи шотландца.

Лоу выступал за «МЮ» с 1962 по 1973 год. Вместе с командой он становился победителем Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов). В 1964-м Лоу выиграл «Золотой мяч».

Во время своей игровой карьеры шотландец также играл за «Манчестер Сити», «Хаддерсфилд» и «Торино». В 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола в знак признания его заслуг перед английским футболом.

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Денис Лоу
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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