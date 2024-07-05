Скотт Паркер станет главным тренером «Бернли»

Английский тренер Скотт Паркер близок к тому, чтобы возглавить «Бернли», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб уже заключил соглашение с 43-летним специалистом.

Последним местом работы Паркера был «Брюгге», который он покинул в марте прошлого года. До этого специалист возглавлял «Борнмут» и «Фулхэм», а также работал в молодежке «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне «Бернли» финишировал на 19-м месте в АПЛ и вылетел в чемпионшип. Экс-тренер команды Венсан Компании после завершения сезона возглавил «Баварию».