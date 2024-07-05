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Сегодня, 17:27

Скотт Паркер станет главным тренером «Бернли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Английский тренер Скотт Паркер близок к тому, чтобы возглавить «Бернли», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб уже заключил соглашение с 43-летним специалистом.

Последним местом работы Паркера был «Брюгге», который он покинул в марте прошлого года. До этого специалист возглавлял «Борнмут» и «Фулхэм», а также работал в молодежке «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне «Бернли» финишировал на 19-м месте в АПЛ и вылетел в чемпионшип. Экс-тренер команды Венсан Компании после завершения сезона возглавил «Баварию».

Футбол
ФК Бернли
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