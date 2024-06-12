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Сегодня, 16:27

Скоулз отреагировал на желание «МЮ» продлить контракт с тен Хагом

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал решение клуба продлить контракт с Эриком тен Хагом.

«Приятно проснуться от такой новости, но мне казалось, что 0:4 от «Кристал Пэлас» были похожи на конец. Нужны серьезные перемены. Болельщики оказали тен Хагу и игрокам невероятную поддержку, и они заслуживают лучшего в следующем сезоне», — написал Скоулз в социальных сетях.

Ранее The Athletic сообщил, что тен Хаг продолжит тренировать английскую команду. Отмечалось, что в клубе провели встречу с 54-летним специалистом, по итогам которой обе стороны выразили интерес к продолжению сотрудничества.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
Эрик тен Хаг
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