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Сегодня, 07:57

Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения от «Кристал Пэлас»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о разгромном поражении команды от «Кристал Пэлас» (0:4) в гостевом матче 36-го тура АПЛ.

«Этот вечер был почти как последний гвоздь в крышку гроба. В команде не хватало понимания, что и как делать», — цитирует Скоулза пресс-служба АПЛ.

В понедельник, 6 мая, «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас» (0:4) в игре 36-го тура АПЛ. На данный момент команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
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