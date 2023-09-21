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Сегодня, 11:53

Скоулз: «Думаю, «МЮ» может выиграть Кубок Англии или Кубок лиги — команда еще не вышла на другой уровень»

Руслан Минаев
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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтел» Пол Скоулз прокомментировал игру клуба в этом сезоне. Команда Эрика тен Хага проиграла «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Думаю, этот сезон будет практически таким же, как прошлый. Они могут выиграть Кубок Англии или Кубок лиги. Просто команда еще не вышла на другой уровень.

Три гола в ворота «Баварии» льстят, но во втором тайме их деклассировали. У «МЮ» есть опыт, но его не используют», — цитирует Скоулза The Mirror.

Поражение от «Баварии» стало для «МЮ» 4-м в 6 матчах этого сезона — это худший результат клуба с 1986 года.

ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
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