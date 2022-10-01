Скоулз считает, что «МЮ» зря купил Санчо и Варана

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб неоправданно много потратил на трансферы Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.
«Санчо был молодым игроком, в которого вложили много денег, но он не зарекомендовал себя в АПЛ.
Варан в прошлом сезоне выглядел не очень хорошо. Не думаю, что это было отличное трансферное окно. Он был великим футболистом, но теперь уже не великий игрок», — цитирует Скоулза AS.
«МЮ» в 2021 году заплатил за Санчо 85 миллионов евро. На покупку Варана потребовалось 50 миллионов евро.