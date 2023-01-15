Скоулз считает, что у «МЮ» есть шанс стать чемпионом АПЛ

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил шансы английского клуба на победу в нынешнем сезоне АПЛ.
«Мы уже знаем, что «Манчестер» способен под давлением обыграть любую топ-команду. Меня спрашивали, участвует ли «МЮ» в гонке за титулом. Теперь, я думаю, нужно это признать. Важно, чтобы все были здоровы. «Юнайтед» на одно очко отстает от «Манчестер Сити», все еще лучшей команды в лиге, как мне кажется. Хорошо, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких матчах будет намного сложнее. «Арсенал» идет очень хорошо, это действительно хорошая команда, но ей все могут испортить травмы, к тому же тренеру недостает опыта в плане завоевания трофеев», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.
После 18 матчей «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Арсенал» (44 очка в 17 матчах).
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Основные источники исследования