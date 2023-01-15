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Сегодня, 10:41

Скоулз считает, что у «МЮ» есть шанс стать чемпионом АПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил шансы английского клуба на победу в нынешнем сезоне АПЛ.

«Мы уже знаем, что «Манчестер» способен под давлением обыграть любую топ-команду. Меня спрашивали, участвует ли «МЮ» в гонке за титулом. Теперь, я думаю, нужно это признать. Важно, чтобы все были здоровы. «Юнайтед» на одно очко отстает от «Манчестер Сити», все еще лучшей команды в лиге, как мне кажется. Хорошо, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких матчах будет намного сложнее. «Арсенал» идет очень хорошо, это действительно хорошая команда, но ей все могут испортить травмы, к тому же тренеру недостает опыта в плане завоевания трофеев», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

После 18 матчей «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Арсенал» (44 очка в 17 матчах).

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-paul-scholes-city-25979914

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1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
0
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