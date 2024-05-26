Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:03

Скоулз восхитился игрой хавбека «МЮ» Майну

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре хавбека манкунианцев Кобби Майну. Гол 19-летнего игрока принес победу в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:1).

«На прошлой неделе я читал, как его сравнивают со мной. Не теряйте времени даром — Майну в десять раз лучше, чем я был в свои 19 лет. Кобби — особенный, и он, черт возьми, «красный», — написал в социальных сетях Скоулз.

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии в 13-й раз. Рекорд принадлежит «Арсеналу» — 14 титулов.

ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
0
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
«Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в РПЛ
В России с 1 июня часть граждан получат двойную пенсию
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина
В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Фернандеш рассказал о желании остаться в «МЮ»