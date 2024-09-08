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Сегодня, 11:55

Sky Sports: Боули отстранен от руководства «Челси», между акционерами идет борьба за контроль над клубом

Владислав Маслов
Корреспондент
Тодд Боули.
Фото Global Look Press
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Один из ключевых акционеров «Челси» Тодд Боули, который фактически руководил клубом с момента его покупки американскими инвесторами у российского бизнесмена Романа Абрамовича, отстранен от управления и может потерять свою долю акций. Об этом сообщает Sky Sports.

Боули, которому принадлежит 13% акций «Челси», непосредственно управлял клубом, хотя основным владельцем с долей в 61,5% акций является американская частная инвестиционная компания Clearlake Capital.

По информации источника, после большого количества трансферов и нескольких смен главного тренера бизнесмен Бехдад Эгбали, который был соучредителем Clearlake Capital совместно с Хосе Фелисиано, теперь полностью контролирует команду.

В летнее трансферное окно 2024 года «Челси» потратил наибольшую общую сумму среди клубов АПЛ — 238,5 миллиона долларов.

Источник утверждает, что, поскольку Боули фактически отстранен от дел в «Челси», они с Эгбали ведут переговоры о выкупе долей акций друг у друга.

Под руководством Боули лондонский клуб занимал 12-е и 6-е места в турнирной таблице АПЛ в сезонах-2022/23 и 2023/24 соответсвенно. В нынешнем розыгрыше чемпионата команда идет на 11-й строчке после 3 матчей соответственно, а также выступит на этапе лиги в Лиге конференций.

Источник: Sky Sports
ФК Челси

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