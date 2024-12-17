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Sky Sports: ни один из топ-клубов не заинтересован в подписании Рэшфорда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не интересен топ-клубам Европы, сообщает Sky Sports.

По информации источника, ни один из европейских топ-клубов не интересуется 27-летним англичанином из-за его текущей формы, поведения вне поля и высокой зарплаты.

16 декабря сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выставил Рэшфорда на трансфер. По информации The Guardian, решение приняли главный тренер манкунианцев Рубен Аморим и совладелец клуба Джим Рэтклифф.

Рэшфорд является воспитанником «МЮ». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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