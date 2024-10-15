Sky Sports: Тухель является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (ФА) ведет переговоры с представителями немецкого тренера Томаса Тухеля о его возможном назначении в сборную страны по футболу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, после поражения англичан от Греции в 3-м туре Лиги наций (1:2) организация ускорила поиски нового главного тренера национальной команды.

Ранее ФА предложила Хосепу Гвардиоле из «Манчестер Сити» возглавить сборную Англии. Поскольку 53-летний специалист не торопится с ответом, он в настоящее время не рассматривается в качестве одного из кандидатов. Отмечается, что основным выбором ФА является Тухель.

51-летнего немца могут утвердить в должности нового главного тренера сборной Англии в кратчайшие сроки, хотя многие детали его контракта еще не согласованы.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.