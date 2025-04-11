Слот — о подписании нового контракта с Салахом: «Он остался в «Ливерпуле», это комплимент»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал продление контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

«Надеюсь, в воскресенье он снова сможет показать, насколько важен он был для нас в этом сезоне. Не думаю, что вас удивит тот факт, что я немного лучше знал, как обстоят дела с его контрактом, что все идет в правильном направлении. Мохамед Салах как великий игрок может перейти, вероятно, в любой клуб мира, но он остался в нашем клубе. Это комплимент», — цитирует Слота Sky Sports.

11 апреля «Ливерпуль» объявил о подписании нового соглашения с Салахом. Длительность контракта между игроком и клубом не уточняется. Ранее сообщалось, что Салах подпишет подпишет контракт на два года.

В этом сезоне на счету 32-летнего египтянина 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи.

После 31 тура «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 73 очками.