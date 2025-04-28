Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:10

Слот объяснил, почему поблагодарил Клоппа во время празднования чемпионства «Ливерпуля»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о причине, по которой он выразил признательность экс-наставнику клуба Юргену Клоппу после победы над «Тоттенхэмом» (5:1) и досрочного завоевания титула в АПЛ. После матча Слот взял микрофон и начал скандировать имя своего предшественника.

«Я сделал это из-за того, что он совершил еще до моего прихода. Думаю, ни один другой тренер не делал ничего подобного. Это, безусловно, помогло мне. Но еще больше он помог тем, какую команду и какую культуру оставил после себя.

Качество игроков было очевидным, но главное — это культура тяжелой работы, которую он привил не только футболистам, но и всему персоналу клуба. Именно это стало одной из ключевых причин нашего успеха в этом сезоне. Поэтому я решил, что это подходящий момент, чтобы публично поблагодарить его», — цитирует Слота клубная пресс-служба.

Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года, сменив Клоппа, который руководил командой с 2015 года и ушел по собственному желанию.

Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
Юрген Клопп
Читайте также
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции «Поток»
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 27 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 26 апреля
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя