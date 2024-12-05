Слот: «Мы ожидаем и надеемся что Салах еще долго сможет показывать превосходную игру за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру нападающего команды Мохамеда Салаха в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:3).

В прошедшей встрече 32-летний египтянин поразил ворота соперников и отдал результативной передачей, попутно побив рекорд Уэйна Руни по числу матчей с голом и голевым пасом в АПЛ.

«Каждый раз, когда нам нужен Салах, он забивает гол. Мы надеемся и ожидаем, что он еще долго сможет показывать такую игру. Мохамед превосходно провел вторую половину матча с «Ньюкаслом» и сделал для нас много особенного», — цитирует Слота BBC Sport.

В нынешнем сезоне на счету нападающего «Ливерпуля» 15 голов и 12 результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Срок действия контракта Салаха с английским клубом истекает 30 июня 2025 года.