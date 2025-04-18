Слот: «Мы живем сегодняшним днем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» поделился подходом к работе и возможному чемпионству.

«Сейчас все мои мысли только о «Лестере» и о том, как мы можем улучшить игру. В последнем матче с «Вест Хэмом» были моменты, где мы могли сыграть лучше — как в первом, так и во втором тайме. Над этим мы и работали всю неделю», — заявил голландский специалист.

На вопрос о возможном чемпионстве в эти выходные Слот ответил категорично:

«Честно? Я вообще об этом не думаю. Не знаю, верите ли вы мне, но это правда. Я всегда живу настоящим — не оглядываюсь назад и не забегаю вперед. Так я устроен. Все говорят: «Наслаждайся процессом», но для тренера важнее всего следующий матч. Возможно, поэтому за годы работы в футболе я научился концентрироваться только на том, что могу изменить сегодня».

«Ливерпуль» может оформить чемпионство в случае победы над «Лестером» и поражения «Арсенала» в 33-м туре АПЛ.