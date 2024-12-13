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Сегодня, 15:34

Слот признан тренером месяца в АПЛ

Камила Абдурахманова
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Арне Слот из «Ливерпуля» назван лучшим тренером ноября в чемпионате Англии, сообщается на сайте АПЛ.

Конкуренцию в борьбе за звание Слоту составил Фабиан Хюрцелер («Брайтон») и Гари О'Нил («Вулверхэмптон»). Для Слота это первая подобная награда. В октябре лучшим был признан Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»), в сентябре — Энцо Мареска («Челси»), а в августе — Хюрцелер.

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В ноябре «Ливерпуль» под руководством нидерландского специалиста сыграл 3 матча и одержал 3 победы. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Слота также укрепили лидерство в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 18 очков.

ФК Ливерпуль
Арне Слот
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