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3 апреля, 09:49

Слот: «Победа над «Эвертоном» далась нам в тяжелой борьбе»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в 30-м туре АПЛ.

«Это было настоящее сражение — тяжелое, но предсказуемое. «Эвертон» перед встречей с нами не проигрывал девять матчей подряд, демонстрировал надежную оборону и практически не позволял соперникам создавать моменты. С ними действительно сложно — они отлично организованы в защите и опасны в контратаках. Каждый их выход к нашей штрафной вызывал напряжение», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» (73 очка) укрепил лидерство в АПЛ, опережая «Арсенал» (61) на 12 очков. «Эвертон» (34) остается на 15-м месте.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Арне Слот
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