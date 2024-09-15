Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:11

Слот — о поражении от «Ноттингем Форест»: «Ливерпуль» создал недостаточно моментов»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (0:1).

«Единственное, на что мы могли повлиять, это владение мячом, потому что они играли со множеством длинных передач, так что если вы потом забираете мяч, вам нужно пройти мимо 11 игроков. У нас было большое владение мячом, но нам удалось создать только три-четыре довольно хороших момента, а это явно недостаточно. Если так много играешь на их половине поля, то нужно играть намного лучше», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Мерсисайдцы (9 очков) потерпели первое поражение в текущем сезоне и занимают второе место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (8) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
Арне Слот

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Безумие в атаке и обороне Карпина, вброшенный фейк про Кривцова, провал Смолова. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ростов»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя