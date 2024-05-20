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20 мая, 23:49

Слот прокомментировал решение сменить Клоппа в «Ливерпуле»

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Нидерландский специалист Арне Слот прокомментировал свой переход на пост главного тренера «Ливерпуля».

45-летний наставник вступит в должность с 1 июня после получения рабочей лицензии в Англии.

«Конечно, это непростое решение закрыть за собой дверь в клубе, где вы пережили так много замечательных моментов.

Но трудно игнорировать возможность стать главным тренером в АПЛ в одном из крупнейших клубов мира. Я благодарен «Фейеноорду» за их готовность сотрудничать.

Я получил огромное удовольствие от трех лет в этой команде. Тот факт, что за три года мы вышли в финал еврокубка и завоевали несколько трофеев, заставляет меня более чем гордиться. Я желаю «Фейеноорду» и всем, кто заботится об этом замечательном клубе, всего наилучшего в будущем», — приводит слова Слота пресс-служба «Фейеноорда».

Слот с 2021 года возглавлял «Фейеноорд». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов, а также выходила в финал Лиги конференций. Ранее голландец работал в «АЗ» и «Камбюре».

19 мая свой последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля» провел Юрген Клопп, который тренировал мерсисайдцев с осени 2015 года. Команда обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) в 38-м туре АПЛ. «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фейеноорд
Арне Слот
Юрген Клопп
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