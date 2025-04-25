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Слот — о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»: «Насладиться нужно в момент финального свистка»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды в АПЛ по итогу матча с «Тоттенхэмом» в 34-м туре.

Мерсиайдцам достаточно набрать одно очко в игре с лондонцами, чтобы досрочно гарантировать себе титул.

«Прежде всего это большая ответственность, потому что мы знаем, что в последний раз этот клуб выигрывал чемпионат во время пандемии. Все с нетерпением ждут воскресенья, но мы знаем, что нам еще многое предстоит сделать.

Мы сосредоточены только на следующем сопернике, сейчас это «Тоттенхэм». Поэтому постараемся подготовить команду так же, как в течение всего сезона. Надеюсь, игроки смогут продемонстрировать те же энергию и настрой, как на протяжении сезона.

Мы будем довольны только победой, одного очка недостаточно. Момент, которым нужно насладиться, — это финальный свиток. Это четыре-пять минут, когда вы по-настоящему счастливы. Затем вы заходите в раздевалку, где всегда видите одного или двух игроков, которые не так счастливы, потому что не сыграли. И вы уже начинаете думать: «Ладно, этим тоже нужно заняться». А потом мне надо идти на пресс-конференцию.

Ты по-настоящему счастлив три, четыре или пять минут, а потом снова начинается «нормальная» жизнь тренера», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» на своем поле примет «Тоттенхэм» в воскресенье, 27 апреля. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Арне Слот
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