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Сегодня, 11:57

Слот рассказал о разговоре с игроками «Ливерпуля» после проигранного первого тайма в матче с «Брайтоном»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот похвалил «Брайтон» за игру в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Встреча, которая прошла 2 ноября, завершилась со счетом 2:1 в пользу красных. «Ливерпуль» отыгрался во втором тайме благодаря голам Коди Гакпо и Мохамеда Салаха.

«Прежде всего, надо отдать должное «Брайтону». Они проявили хладнокровие, не побоялись играть, были хороши в обороне. А мы вообще не проявили себя ни в одной части игры, за исключением, может, стандартных положений», — приводит Goal слова Слота.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют победу над &laquo;Брайтоном&raquo;. «Ливерпуль» запрыгнул на первое место АПЛ. А «Сити» и «Арсенал» сенсационно проиграли

Также он отметил, что футболисты изменили свое отношение к игре после серьезного разговора в раздевалке в перерыве матча.

«Мы немного изменили тактику, но это не имело никакого отношения к владению мячом. Все дело было в том, что игроки продемонстрировали другое отношение и другую интенсивность. Я сказал несколько вещей, но это не из разряда, что я кричал или кипел от злости. Я просто хотел убедиться, что игроки понимают, как мало было сделано в первом тайме. Думаю, они и сами это почувствовали», — добавил тренер.

«Ливерпуль» набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Манчестер Сити» (23). Команда Слота продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 игр.

Источник: Goal
Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот

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