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Слот — об отсутствии трансферов «Ливерпуля»: «Я получил в распоряжение хороший состав»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал отсутствие трансферов команды.

«Я не волнуюсь. Я доверяю команде. Я получил в распоряжение хороший состав. В прошлые выходные игроки показали, что заслужили доверие. Подписание Мамардашвили? Вы не получите никаких комментариев, пока сделка не будет заключена официально», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. В первом туре АПЛ мерсисайдцы обыграли «Ипсвич» со счетом 2:0.

Савио. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» никого не покупают, пока конкуренты тратят сотни миллионов евро. В чем причина?

ФК Ливерпуль
Арне Слот
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