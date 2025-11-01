Слот убежден, что руководство «Ливерпуля» поддерживает его

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что руководство клуба поддерживает его, несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах.

«Они видят то же, что вижу я, наши разговоры особо не изменились. Мы всегда говорим об игре. После победы говорить о ней приятнее, чем после поражения. Мы почти не даем соперникам создавать моменты, а сами создаем много. Мы позволяем немного больше, чем в прошлом сезоне, но это всегда из-за того, что мы пропускаем первыми и затем вынуждены рисковать», — цитирует Слота The Telegraph.

По мнению тренера, основная проблема красных на данный момент заключается в том, что команда не реализует свои моменты.

«Ливерпуль» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах. В субботу, 1 ноября, команда встретится с «Астон Виллой» в 10-м туре чемпионата Англии. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.