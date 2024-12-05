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Главный тренер «Ливерпуля» Слот: «Возможно, матч с «Ньюкаслом» и должен был закончиться со счетом 3:3»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ничейный исход матча 14-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (3:3).

«У меня смешанные чувства после этой игры. «Ливерпуль» отлично отыграл во второй половине матча, но был недостаточно хорош в первой. Возможно, этот матч и должен был закончиться со счетом 3:3. «Ньюксл» был очень агрессивен и заставил нас совершать ошибки», — цитирует Слота BBC Sport.

«Ливерпуль» с 35 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. «Ньюкасл» набрал 20 очков и идет 10-м.

Источник: BBC Sport
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
Арне Слот
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